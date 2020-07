"Je n’ai pas envie de contaminer quelqu’un" : à la rave-party dans la Nièvre, les festivaliers reçoivent des bons pour se faire dépister gratuitement

Le bon est offert par la préfecture, il permet de réaliser un test gratuit au coronavirus, pris en charge à 100% par l’assurance maladie.

La fête est finie dans la Nièvre à Saint-Prize-le-Chatel. La grande rave party commencée samedi a rassemblé près de 5 000 personnes dans un pré. La préfecture a donc offert des bons pour aller se faire dépister. C’est un petit papier qui paraît banal mais il offre un test gratuit au coronavirus, pris en charge à 100% par l’assurance maladie.

Dans les mains de Pascal, une pile de feuilles. Le sapeur-pompier, depuis 30 ans, doit se faufiler entre les tentes et aller voir les "teuffeurs" assis sur leurs chaises. "On vous propose de faire des tests de Covid-19 gratuitement", explique-t-il à deux festivaliers qui acceptent avec "plaisir" le bon. "Les gens sont très contents qu’on leur donne ce bon, explique le sapeur-pompier. Ils prennent le papier, choisissent le laboratoire, et les résultats vont au médecin qu’ils veulent".

"On fait attention"

Anaëlle va en profiter pour aller se faire dépister : "C’est l’occasion de le faire, vu qu’il y a tellement de gens et c’est gratuit". La peur du virus n’est cependant pas toujours présente. "Dans une free party, contrairement aux discothèques, on n’est quand même pas tassés les uns sur les autres, on fait attention", explique un festivalier. "Je n’ai qu’une chose à dire : c’est quand même triste qu’on soit en rave-party pour que l’on nous donne un test pour le coronavirus", déplore un autre.

Le souhait de la préfecture est de voir tous les participants se faire dépister. Anthony, un Vendéen de 48 ans, a roulé 13 heures en voiture pour venir faire la fête dans la Nièvre. Et il va repartir avec son bon pour se faire dépister. "Ça rassure car en étant asthmatique c’est compliqué le Covid justement, explique-t-il. Si on l’attrape, on est des sujets à risque." Se faire dépister, c’est aussi pour se donner bonne conscience ajoute Laurent : "Vis-à-vis de ma santé, je ne m’inquiète pas trop mais c’est plutôt par rapport à mon entourage. Je n’ai pas envie de contaminer quelqu’un au cas où."

Ce n’est pas pour être rassuré, c’est pour éviter de contaminer des personnes qui peuvent être potentiellement être fragiles.Laurent

Pour que le test soit efficace, les "teuffeurs" devront se faire dépister dans une semaine, pas moins, pour savoir s’ils ont attrapé le coronavirus pendant la rave-party.