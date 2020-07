Rave-party dans la Nièvre : la préfecture distribue des bons aux festivaliers pour se faire dépister gratuitement

La préfecture de la Nièvre incite les participants à la rave party de Saint-Parize-le-Châtel, dans la Nièvre, à se faire dépister gratuitement pour le Covid-19.

La préfecture de la Nièvre distribue des bons aux festivaliers de la rave-party de Saint-Parize-le-Châtel pour qu'ils puissent se faire dépister gratuitement pour le Covid-19, annonce-t-elle lundi 13 juillet. Le dispositif sera mis en place lundi à 17h et continuera mardi 14 juillet jusqu'à 21h. Depuis samedi 11 juillet, des milliers de fêtards sont rassemblés dans une rave-party qui se déroule en plein champ près de Nevers, en dépit des risques que fait courir l'épidémie de coronavirus.

#raveparty à #StParizeLeChatel #Nievre: lire le communiqué sur le dispositif d'ordre public, de secours et de moyens sanitaires mis en place par la préfète de la #Nievre https://t.co/1V6aV1fm8D — Préfète de la Nièvre (@Prefet58) July 12, 2020

Cette campagne de sensibilisation au dépistage s'ajoute à la distribution de masques et de gel hydroalcoolique ainsi qu'à la campagne d'affichage des gestes barrières menées dès dimanche 12 juillet sur le site. La préfète du département, Sylvie Houspic, a indiqué lundi 13 juillet sur franceinfo qu'il "y a toujours beaucoup de monde" sur place depuis samedi, "environ 4 000 et 4 500 personnes" avec peu de nouvelles arrivées et peu de départs.

Crainte d'un nouveau foyer épidémique

"J'espère que cette jeunesse présente prendra conscience de l'acte qu'ils viennent de mettre en oeuvre et qu'elle ira se faire tester ou au moins protéger les autres", a réagi sur franceinfo le député LREM de la deuxième circonscription de la Nièvre, Patrice Perrot.

"Quand on voit une jeunesse qui arrive de France et parfois au-delà des frontières, dans cette concentration et cette proximité, on a tous en tête que ça pourrait reformer à court terme un foyer épidémique avec un éclatement sur l'ensemble du territoire", s'inquiète le député.