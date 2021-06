Invendus : les commerçants ont-ils pu écouler leurs stocks ?

Il y a encore trois semaines, les commerçants étaient inquiets. Qu'en est-il depuis la réouverture ? Les magasins ont-ils été dévalisés ? Les clients sont de retour, comme dans ce magasin à Paris. "On se lâche", confie une mère de famille. De quoi rassurer la responsable de la boutique. "On n'arrête pas, on travaille énormément et on est ravis", déclare Nathalie Friedlander, gérante du Grand Bazar.



Des stocks qui s'écoulent progressivement

Les Français font chauffer la carte bleue depuis la réouverture des magasins. Rien que pour le mercredi 19 mai, on constate une augmentation des ventes de 20 % pour les vêtements, 41 % pour les bijoux et 34 % pour les jouets par rapport à 2019, avant la crise. Mais le soufflet commence à retomber. "Ça a démarré très fort, ça se calme un petit peu", témoigne une vendeuse à Lille (Nord), qui soupçonne le beau temps et les terrasses d'y être pour quelque chose.



