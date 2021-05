Gestes barrière : comment concilier sécurité et attentes des Français ?

À Paris, un serveur peine à se frayer un passage entre les clients. Il doit faire respecter la distanciation dans une foule assez compacte. Depuis la réouverture, mercredi 19 mai, c'est le même casse-tête chaque soir. La plupart des clients ne portent pas le masque, certains respectent encore les précautions. Certains mangent même le parapluie à la main. Pour beaucoup, la soirée est une parenthèse à l'écart du Covid-19.

Les craintes de sanctions

Comment servir sans faire prendre de risques au client ? Dans sa brasserie, Julien Alaux respecte des règles quasi-mathématiques. Pas plus de six personnes par rangée et chaque tablée à bonne distance. Pour ce patron, c'est une condition pour la poursuite de son activité. "On est contrôlé une dizaine de fois par jour par plusieurs organismes différents", explique le patron de brasserie. Mais selon les spécialistes, toutes les terrasses ne sont pas bien adaptées et ventilées.