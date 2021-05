Réouvertures des terrasses : difficile de faire respecter les règles sanitaires et le couvre-feu

Dans le centre-ville de Rennes, mercredi 19 mai, des centaines des personnes se sont rassemblées à l'occasion de la réouverture des terrasses et des commerces. Beaucoup de jeunes, heureux de fêter ces retrouvailles, étaient sans masque et agglutinés. Au fil des heures, quelques débordements ont eu lieu. "Il y avait du monde partout, debout, assis, les gens piquaient des chaises pour se mettre avec leurs amis, on avait beau dire que c'était six personnes maximum par table, ils n'en avaient rien à faire", témoigne un gérant.

La police a fait respecter le couvre-feu

Mais sur la plupart des terrasses, à Paris par exemple, les règles ont été respectées. Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, fait remarquer à un groupe de jeunes filles leur proximité les unes des autres. "Vous êtes à 30 centimètres, si vous vous parlez, c'est clair que vous échangez des postillons, donc s'il y en a une qui est infectée, elle peut infecter l'autre", fait remarquer l'experte. Mercredi soir, la police a fait respecter les règles sanitaires et le couvre-feu. Les gérants de bar sont responsables des débordements qui ont lieu dans leur établissement.