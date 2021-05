Déconfinement : la soirée des retrouvailles en terrasse

Des tables prises d'assaut, des cris de joie et la bière qui coule à flot : les terrasses des bars, cafés et restaurants ont pu rouvrir leurs portes, mercredi 19 mai. À Compiègne dans l'Oise, les étudiants étaient nombreux à s'être donné rendez-vous pour l'apéro. "Ça fait plaisir de revoir des gens et de ressortir avec ses amis et boire une petite bière", se ravit une étudiante attablée.

Les bars remplis malgré la météo capricieuse

Certains gérants de bars ont peiné à faire respecter les règles sanitaires. Mais pour les professionnels, cette reprise reste un soulagement. "Je m'attendais à bien bosser quand même mais pas autant que ce soir", raconte Christopher Pelat, responsable d'un bar-restaurant. "Là, on a bossé comme si c'était un soir d'été classique en terrasse." En Haute-Garonne, les averses n'ont pas douché l'enthousiasme des Toulousains. À Lyon aussi (Rhône), les bars des quais ont fait le plein malgré la météo capricieuse.