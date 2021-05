Déconfinement : le Vieux-Port de Marseille en ébullition

Le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône) était noir de monde, mercredi 19 mai dans la soirée, à l'occasion de la réouverture des terrasses. La ville s'est déconfinée, et l'ambiance était joyeuse, comme en témoigne le journaliste Adrien Gavazzi.

À Marseille (Bouches-du-Rhône), les habitants n'ont pas manqué le rendez-vous de la réouverture des restaurants, bars et cafés, mercredi 19 mai. Sur le Vieux-Port, l'ambiance était celle d'un soir de mai avant Covid-19. "Ce soir, les Marseillais chantent un peu plus fort, parlent un peu plus fort, ils se lâchent, ils vivent tout simplement, le Vieux-Port est noir de monde, mais c'est pareil dans tous les quartiers de la ville (...) ce soir, les Marseillais ont vraiment envie de faire la fête jusqu'au bout", lance le journaliste Adrien Gavazzi en direct du Vieux-Port pour le 19/20 de France 3.

Exposition Jeff Koons au Mucem

Côté culture, le Mucem accueille depuis ce matin une exposition consacrée à l'artiste américain Jeff Koons. "C'est l'artiste le plus cher, le plus coté au monde. Cette exposition est à voir jusqu'au mois d'octobre", ajoute le journaliste.