Football : le retour des supporters

Des supporters dans un stade de football, c'est une première en Europe de l'Ouest depuis le début de la crise sanitaire. Un retour en douceur et en rangs clairsemés : 5 000 personnes maximum, un siège vide au moins entre chaque groupe, et le port du masque obligatoire dès que l'on quitte son siège. Des mesures omniprésentes partout dans l'enceinte, mais rien ne peut gâcher le plaisir du public dimanche 12 juillet. "On a pris des produits, on a les masques, donc il faut faire attention mais il faut aussi que la vie continue, et le sport aussi", sourit une spectatrice.

Un protocole sanitaire strict pour protéger les joueurs

D'autres spectateurs sont un peu plus sceptiques car avant le match, à l'extérieur du stade, une file d'attente se forme, parfois sans masque ni distance. "Il suffit qu'une personne l'aie et on rigolera moins du spectacle", s'inquiète un supporter. Pour le reste, c'est un protocole sanitaire strict et conséquent qui est mis en place. Les joueurs sont protégés du monde extérieur, en particulier dans le couloir qui mène au terrain. Les ramasseurs de balle sont masqués, et ont des bornes de gel pour se laver les mains avant de donner la balle à chaque joueur.

