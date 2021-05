Fin de la limite des 10 kilomètres : le soulagement des Français

Lundi 3 mai marque la fin de la limitation de déplacement au-delà de 10 kilomètres. Non loin de la côte, plus que quelques heures à attendre, dimanche 2 mai, pour pouvoir profiter à nouveau des plages. "La fin, c’est 10 kilomètres, c’est super, c’était le plus contraignant", estime une promeneuse. Partout en France, nombreux sont ceux qui, avec le retour de la liberté de circulation, commencent à échafauder des plans pour les week-ends à venir. "On a du mal à réaliser qu’on va être un peu plus libre, on ne sait pas encore ce qu’on va faire, mais on va bouger", explique un passant, le long de la Garonne.

Retour en région pour les Parisiens

Dans la capitale, beaucoup sont soulagés de pouvoir retrouver leur famille en région. "On en avait cruellement besoin", reconnait un jeune homme. Certains habitants avouent tout de même ne pas avoir respecté cette règle. "Ça ne va pas changer grand-chose, si ce n’est que je roulerai un peu plus tranquille", lance un Parisien. La fin des attestations en journée marque le début de plus de sérénité pour les Français.