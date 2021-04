Déconfinement : les Français se réjouissent de la fin de la limite de déplacement

De nombreux Français attendent avec impatience la date du 3 mai. C'est en effet ce jour que devrait cesser la restriction des 10 km de déplacement. "Le 3 mai, j'aimerais bien qu'on soit déconfiné, qu'on puisse revivre comme avant, tout en appréciant le présent parce qu'avant, c'était l'ordinaire. Alors que là, ce sera vraiment une joie", commente une passante, rencontrée par les équipes de France Télévisions, jeudi 22 avril.

Partir en vacances

D'autres se montrent plus résignés et osent à peine y croire. "On a été trois fois confinés, quand même. Bon, maintenant on y va avec une certaine lassitude ou un certain réalisme", se méfie un homme croisé dans la matinée à Strasbourg (Bas-Rhin). Les rêves de voyages reviennent aussi. Un homme exprime son envie d'aller "partout, en vacances et tout" tandis qu'un autre se réjouit d'avance de pouvoir "aller faire de la marche" dans les Vosges. La ville de Strasbourg se tient de son côté prête à accueillir à nouveau des visiteurs.