Économie : comment encadrer le télétravail ?

Étienne Lefebvre et Christophe Ramaux étaient les invités du 23 heures, le mardi 22 juin, pour le Duel Éco. Ils ont notamment abordé la question du télétravail. Faut-il en passer par la loi, et que le gouvernement ou l’État mouille sa chemise sur cette nouvelle donne, ou est-ce qu’on laisse les entreprises gérer à leur guise la nouvelle donne gérée par le confinement ? "Avant la pandémie on avait de l’ordre de 3-4% des gens qui étaient en télétravail, pas complet nécessairement, et là il semblerait que même avec la sortie de l’épidémie, on va avoir un développement massif du télétravail", a expliqué Christophe Rameaux.

Vers plus d’emplois indépendants ?

"Mais il faut que ça soit encadré, parce que sinon on a des dérives", a développé Christophe Rameaux. Il faudrait donc un encadrement par la loi. "Il faut obliger à des accords collectifs, c’est ça l’enjeu majeur", a-t-il rajouté. "Je pointe tout de suite un danger, c’est que quand vous êtes en télétravail, vous êtes moins sous les ordres directs de l’employeur. La tentation qui va exister, c’est de dire ‘vous êtes indépendant, je vais vous passer en emploi indépendant’", a expliqué l’expert. Néanmoins, les spécificités sont à prendre en compte selon les secteurs, rajoute Étienne Lefebvre.