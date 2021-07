Discothèques : le monde de la nuit rouvre

De nouveau, ça hurle du Claude François, c'est un signe qui ne trompe pas. Les boîtes de nuit ont rouvert après 15 mois de fermeture administrative. C'est un air de délivrance à Paris et partout en France, où la boule à facette s'est remise à tourner, et où le masque n'est pas vraiment obligatoire. À la Grande-Motte (Hérault) comme ailleurs, la jauge de 75% du public est respectée, et l'on trouve ici des fêtards soulagés.

On ne rentre que protégé

Mais avant d'entrer, il faut présenter une preuve de vaccination aux videurs. Attention, la seconde dose doit dater d'au moins deux semaines. "Je suis vaccinée, mais apparemment ça ne fait pas encore deux semaines, du coup je dois faire un test antigénique", regrette une jeune fille pas prête de rentrer. Et parfois, les tests PCR de moins de deux jours sont lacunaires, sans QR Code. Au pire, une à deux heures d'attente avant de danser.