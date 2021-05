Déconfinement : un premier week-end de sorties au soleil

C'est le week-end du 8 mai que la limite des dix kilomètres est enfin levée. Bonne pioche : le soleil est au rendez-vous ! De part et d'autre en France, les stations balnéaires et lieux touristiques ont été pris d'assaut.

Sur les plages du littoral atlantique, il y a comme un air de quinze août en avance. Une affluence massive qui coïncide avec le premier week-end de levée des restrictions. Au programme, on fait "la bronzette", on prend "un break avec le confinement (...) c'est autorisé, on en profite !", expliquent des vacancières d'un jour. Certains ont roulé de nombreux kilomètres pour profiter de la baignade, et fuir leurs appartements de confinement. À la Grande-Motte (Hérault), on flâne sur l'eau, mais sur des bateaux.

Sur terre et sur mer

À quelques pas de l'eau, les hôtels croulent sous les appels : la plupart des chambres sont réservées, et les prochains week-ends s'annoncent chargés. Même chose dans un camping en Charentes-Maritimes, où le taux de réservation atteint les 75 %. Changer d'air, et ce partout en France : des vagues de Lacanau (Gironde) au canoë sous les arcs naturels d'Ardèche, véritable décor de carte postale. L'affluence devrait se poursuivre durant le week-end de l'Ascension.