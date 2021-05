Déconfinement : les mariages célébrés à nouveau

Marine Monot compose son bouquet de mariée avec ses organisatrices de mariage. C'est un véritable soulagement pour le couple : la cérémonie prévue fin juillet pourra bien avoir lieu. "Au moment des annonces on s'est vraiment regardé en mode 'ça y est c'est bon'", raconte la future mariée. Pour eux, pas de soucis, mais pour les couples qui se marient avant juillet, cette organisatrice de mariage détaille le nouveau protocole du gouvernement. Sur les réseaux sociaux, elle répond aux centaines de questions que se posent ses abonnés.



Le succès des chapiteaux

Entre le 19 mai et le 9 juin, pas question de diner ou de danser à l'intérieur. Les questions s'enchainent sur l'organisation des réceptions entre le 9 et le 30 juin. Les chapiteaux semblent être la solution pour célébrer son mariage en extérieur. Les formules sont comprises entre 120 et 10 000 euros selon les modèles. Pour les couples comme Marie et Sébastien qui se marient après le 30 juin, il n'y a plus de contraintes, à part le respect des gestes barrières.