Déconfinement : un premier week-end de liberté au soleil

C'est une libération pour de nombreux Français, de nouveau déconfinés après de longs mois. Ces derniers retrouvent un avant-goût estival et quelques paysages de rêve, de part et d'autre de la France.

Respirer sous le grand air, lézarder sous le soleil de Vendée... Après des semaines d'enfermement, les Français retrouvent la liberté, samedi 8 mai. Les touristes sont de retour, les pieds dans l'eau. À Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche), des arches naturelles de 60 mètres de hauteur retrouvent aussi leurs visiteurs. Des canoës parcourent les gorges de l'Ardèche. "C'est marrant, maintenant, les moindres choses qu'on peut faire, c'est un vrai plaisir", s'exclame une visiteuse venue de Bretagne.

"Les gens ont envie de profiter"

À Lacanau (Gironde) certains hésitent encore à piquer une tête. L'eau est encore un peu fraîche. "On est heureux", affirme un couple à peine sorti de la mer. Les maîtres-nageurs sauveteurs ont même repris du service. "On est à 40 personnes dans la zone de bain, on voit bien que les gens ont envie de profiter", déclare l'un d'entre eux. À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), plusieurs centaines de personnes se sont déjà massées sur les plages, pour profiter d'une température estivale en avance.