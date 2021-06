Déconfinement : tout ce qui change mercredi 9 juin

À partir de mercredi 9 juin, le couvre-feu est repoussé de 21 heures à 23 heures. Les restaurateurs vont pouvoir occuper à 100% leurs terrasses et ouvrir à 50% leurs salles intérieures. Les salles de spectacles, de concerts, les cinémas et les stades vont accueillir plus de spectateurs. La jauge passe à 65% avec un maximum de 5 000 spectateurs. Dès lors qu'il y a plus de 1 000 spectateurs, il faudra présenter son pass sanitaire.

Vague d'assouplissements

Les salles de sport rouvrent avec une distance de deux mètres entre les pratiquants, les piscines et centres de thalassothérapie rouvrent également. La capacité d'accueil des commerces et des musées sera doublée avec 4 mètres carrés par personne au lieu de 8. Dans les entreprises, le télétravail ne sera plus la norme. Les touristes européens n'auront plus de contraintes à l'arrivée en France, si ce n'est la présentation du pass sanitaire.