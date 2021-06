Déconfinement : nouvelle étape le 9 juin

La vie des Français va encore changer le mercredi 9 juin. Ce sera une nouvelle étape dans le déconfinement avec, en premier lieu, la possibilité d'aller manger dans un restaurant et plus seulement en terrasse.

Le déconfinement va se poursuivre en France avec une nouvelle étape le 9 juin. À Antibes, dans les Alpes-Maritimes, Christophe Hette, un restaurateur, fait ses dernières commandes. Son restaurant, qui se trouve dans le vieux centre, n'a pas de terrasse mais trois grandes salles voutées qu'il a fallu adapter pour respecter les consignes sanitaires et la demi-jauge. Pour lui et pour tous les autres, l'échéance approche. Les planches doivent encore être posées pour la terrasse. Promis, le mercredi 9 juin, ce sera prêt.

"Ce qu'on aime faire"



"On attend le dernier moment pour tout refaire, la peinture, la terrasse, et on a hâte de recevoir à nouveau les clients ici", souffle Jeanne Martin, restauratrice. Le restaurant est resté ouvert pour la vente à emporter, mais le chef a tenu à créer une nouvelle carte. "On va retrouver le plaisir du dressage, la cuisson-minute, ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire", dit Lucas Marini, restaurateur. Et pour tous ces restaurants, le passage du couvre-feu à 23 heures est une bonne nouvelle.