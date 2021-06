Covid-19 : le point à deux jours d'un nouveau déconfinement

La situation épidémique s'améliore en France : baisse des contaminations au coronavirus et baisse de la tension hospitalière. Le point, lundi 7 juin, à deux jours d'une nouvelle étape du déconfinement.

Hormis la Guyane, lundi 7 juin, tous les départements sont sous la barre des 150 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Il y a même 18 départements sous la barre des 50, le seuil d'alerte fixé initialement par les autorités. 7 500 cas sont détectés chaque jour en moyenne, soit une baisse de 20 à 25% chaque semaine. À l'hôpital, quelque 2 500 personnes sont encore en réanimation, soit une diminution de 16%. On est passé sous la barre des 100 admissions en soins critiques par jour, c'est du jamais-vu depuis septembre dernier.

Un objectif atteint sur deux

L'objectif est atteint pour valider le déconfinement du 9 juin en ce qui concerne le taux d'incidence, mais si on se réfère au seuil de 5 000 cas par jour maximum fixé en octobre dernier, on est encore au-dessus et Emmanuel Macron pourrait actionner le "frein d'urgence" qu'il avait évoqué, rappelle la journaliste de France Télévisions, Elodie Largenton.