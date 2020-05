Déconfinement : les instituts de beauté pris d'assaut

Une ouverture sur les chapeaux de roues, depuis lundi dans ce salon de beauté à Dompierre-sur-Besbre (Allier), les quatres esthéticiennes ne connaissent que peu de répit. Le carnet de rendez-vous est rempli, même le dimanche il a fallu ouvrir de nouveaux créneaux pour faire face à l'afflux de clients. "On remplit jusqu'à 20 heures le soir pendant 15 jours et le téléphone sonne pour reprendre les rendez-vous", explique la professionnelle.

Une forte demande pour les épilations

La grande demande ce sont les épilations. "Il y en avait besoin, c'est une habitude pour nos clientes qui veulent prendre soin d'elles", ajoute-t-elle. Ces soins sont adaptés désormais à la lutte contre le Covid-19. "On est obligé de toucher nos clientes car on est en contact permanent : on porte les masques avec la visière, avant chaque cliente, on désinfecte tout, lit, chaise et même les poignées" pour garantir le respect des mesures sanitaires en vigueur.

