Covid-19 : quel calendrier pour l'allègement des restrictions sanitaires ?

Le calendrier annoncé fin mars par Emmanuel Macron reste la base de travail du gouvernement, avec une réouverture des écoles prévue le lundi 26 avril et la fin des restrictions de déplacement dès le 3 mai. Cette première étape du déconfinement a été actée mercredi 21 avril en Conseil de défense sanitaire, mais le reste du calendrier reste incertain.

Pouvoir voyager en France, retourner boire un verre en terrasse ou aller au cinéma : l'exécutif prépare ce retour à la vie d'avant. À partir du lundi 3 mai, la limite des dix kilomètres devrait être levée, et donc, les déplacements inter-régionaux autorisés. Concernant le couvre-feu, le gouvernement réfléchit à le maintenir en l'état ou à l'aménager. Autour de la mi-mai, ce dernier prévoit la réouverture des terrasses des bars, cafés et restaurants, mais aussi des musées, et peut-être des cinémas. La perspective d'un retour à la normale est un soulagement pour de nombreux Français. L'incertitude demeure toutefois quant à la date exacte de ces réouvertures.

Une situation épidémique fragile

"Le gouvernement se veut prudent car tout cela dépend aussi de l'évolution de la situation épidémique, qui reste fragile", explique le journaliste de France Télévisions Guillaume Daret, en duplex depuis le palais de l'Élysée à Paris, mercredi 21 avril. Le chef de l'État viendra lui-même donner des précisions sur ces dates de réouverture.