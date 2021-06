Covid-19 : les boîtes de nuit pourront-elles rouvrir en juillet ?

Les boîtes de nuit pourraient s'animer de nouveau dès le 2 juillet. Si danser est à nouveau permis cet été, Afshin Assadian, fondateur et gérant du "Djoon", rouvrira son club dès que possible. Son établissement est fermé depuis plus de 15 mois. "Ce public nous manque, et on veut vraiment les accueillir dans des bonnes conditions. On croise les doigts pour que ce soit le cas bientôt", espère Afshin Assadian.



Des mesures sanitaires envisagées par le gouvernement

Ce retour sur les pistes de danse serait très encadré. Plusieurs mesures sanitaires sont en effet envisagées par le gouvernement, parmi lesquelles une jauge à 65%, l'usage du pass sanitaire ou encore des autotests obligatoires à l'entrée des boîtes de nuit. Certains professionnels sont prêts à se plier à ces contraintes, à condition que ces mesures soient aussi imposées aux bars dansants. Faudra-t-il porter le masque sur le dancefloor ? Cette question n'est pas encore tranchée.