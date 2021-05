Covid-19 : les restaurants se préparent au QR code sanitaire

Frédéric Ghintran, patron du restaurant Félix Faure à Nice (Alpes-Maritimes), découvre la dernière mesure sanitaire annoncée par le gouvernement. Un QR code que les clients pourront flasher avec leur application TousAntiCovid avant de pénétrer dans la salle. "Je préfère la méthode numérique : on vient avec son téléphone, on flashe le code et on peut manger en toute sécurité. On le sait parce que si jamais il y a un problème avec quelqu’un qui a été déclaré positif au Covid-19, on va pouvoir être prévenu par les services de l’État", explique celui qui est aussi vice-président de l’Union des métiers de l’industrie de l’hôtellerie.

QR code pas obligatoire

La mesure entrera en vigueur à partir du 9 juin et les clients semblent bien l’accueillir. "Cela me rassure parce que je suis inquiète. Cela peut, pour certains, aller à l’encontre de la liberté de chacun" confie une femme. Un choix qui demeure : le passe sanitaire ne sera pas obligatoire au restaurant, comme dans tous les lieux avec moins de 1 000 personnes. Pour ceux qui s'opposent au cahier de rappel numérique, il sera possible de laisser ses coordonnées sur papier.