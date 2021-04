Covid-19 : le gouvernement promet ses "meilleurs efforts" pour rouvrir les terrasses et certains lieux culturels à la mi-mai, assure Bruno Le Maire

Fin mars, Emmanuel Macron avait annoncé la réouverture "avec des règles strictes" à partir de la mi-mai des terrasses de bars et restaurants et de certains lieux culturels.

Le gouvernement maintient son cap. "Nous ferons nos meilleurs efforts (...) pour que les terrasses puissent être à nouveau ouvertes suivant des règles sanitaires à partir de la mi-mai" tout comme "un certain nombre de lieux culturels", a assuré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, jeudi 15 avril, lors de l'émission de France 2 "Vous avez la parole". Le ministre a en revanche expliqué que la liste de ces lieux n'était pas encore arrêtée, arguant qu'il ne serait "pas responsable" de la décider dès à présent.

Lors d'une réunion en visio-conférence, jeudi, avec une quinzaine de maires, le chef de l'Etat a de son côté évoqué une première phase de réouverture impliquant les terrasses et les musées, "des lieux où l'on ne prend pas de risque", sans préciser de date. Fin mars, il avait annoncé la réouverture "avec des règles strictes" à partir de la mi-mai des terrasses de bars et restaurants et de certains lieux culturels, fermés depuis le 30 octobre dernier – un objectif qui divisait les experts.