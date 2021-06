Covid-19 : l'Europe desserre la vis, mais reste vigilante

Deux personnes sont mortes du variant Delta du coronavirus dans le Gers, mais dans le reste de la France et la plupart des pays d'Europe, les restrictions sanitaires sont progressivement levées.

La vie nocturne sans jauge, sans couvre-feu et sans masque. Vendredi 25 juin, l'Islande fêtait comme un retour à la normale la levée de toutes les restrictions nationales liées au coronavirus une première en Europe. Grâce à la vaccination, les mesures sanitaires s'assouplissent peu à peu. En Italie, le masque en extérieur ne sera plus obligatoire à partir de lundi. En Espagne, le pas a été franchi dès ce week-end. "Une libération", confie un Madrilène samedi.

Moins d'interdits grâce à la vaccination

En plus de la fin du port du masque en extérieur, les Pays-Bas et la Suisse ont assoupli les restrictions dans les restaurants et rouvert les discothèques. Cet été, les voyageurs britanniques pourront partir davantage sans crainte d'une quarantaine à leur retour. Le Royaume-Uni a ajouté plusieurs destinations à sa liste de destinations sûre. Au sein de l'UE, les pays membres ont approuvé depuis le 11 juin l'allégement progressif des restrictions de déplacement pendant l'été, qui dépendra néanmoins du degré de maîtrise de la pandémie.