VIDEO. Covid-19 : comment retrouver les clients des bars et restaurants ?

En Allemagne, les bars et restaurants de certaines régions collectent les coordonnés de leurs clients. Et remplir la fiche à l'entrée du lieu n'est pas un choix : c'est obligatoire. "On demande les prénoms, noms, mails et heure d'arrivée et si le client était assis dehors ou dedans. On vérifie quand même que les gens n'écrivent pas n'importe quoi" explique un gérant de bar Allemand. Pas de problème de données : elles sont effacées au bout d'un mois. Et dans l'ensemble, les clients sont contents. Selon l'un deux, "C'est une bonne mesure pour les autres comme pour moi. S'il se passe quelque chose, je serai content".

La même mesure sera mise en place à Paris

La ville de Paris souhaite mettre en place la même mesure. D'ici quelques jours, elle demandera aux cafetiers et restaurateurs volontaires de tenir un registre avec les coordonnées des clients qui souhaitent y figuer. Les restaurateurs ne sont pas contre l'idée, mais doutent de la coopération des clients puisqu'il est fdéjà difficile de les convaincre de mettre un masque à l'intérieur.

