Coronavirus : un fort impact sur l'immobilier

Pour la première fois depuis cinq ans, les prix de l'immobilier n'augmentent plus. À Paris, la ville la plus chère de France, les prix grimpent depuis plus de 20 ans pour atteindre 10 500 € le m² carré aujourd'hui. Mais cette tendance semble s'inverser sur fond de crise sanitaire. 11 000 euros le mètre carré, par exemple, dans le 16e arrondissement, le prix n'a pas bougé depuis plusieurs mois. Dans la capitale, les prix auraient même baissé de 0,01% en août, tout un symbole.





Les professionnels restent patients



Paris n'est pas la seule concernée, dans les grandes villes de France, la flambée des prix s'est arrêtée net avec le Covid. En août, dans les 50 plus grandes villes de France, les prix n'ont augmenté que de 0,1%. À Tours, après 6,2% d'augmentation en un an, cette période marque un coup d'arrêt. Effet Covid ou retournement de situation ? Les professionnels attendent l'automne pour trancher.

