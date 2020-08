Coronavirus : les parts d'ombre de la maladie

Depuis l'apparition du coronavirus il y a neuf mois, la communauté scientifique a beaucoup appris. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Par exemple, la durée de l'immunité est inconnue. Elle pourrait être liée au degré de gravité de la maladie.

Seulement quatre cas de réinfection dans le monde

"Ce que l'on observe, c'est que les gens qui ont fait des formes sévères gardent leurs anticorps à des titres plus élevés et plus longtemps, alors que des gens qui ont fait des formes mineures peuvent, sur une période de deux, trois à six mois, perdre ces anticorps", explique le professeur Arnaud Fontanet, directeur de l'unité d'épidémiologie de l'institut Pasteur. À ce jour, on dénombre seulement quatre cas dans le monde de personnes guéries qui ont été réinfectées.

