Commerces : une ouverture le dimanche est envisagée

S. Feydel, C. De La Guérivière, J. Duboz, C. Baume, D. Fuchs

Brigitte Rouach, gérante la boutique Caprices 130 à Paris, attend le 19 mai, date de la réouverture des commerces, avec impatience. Elle pourra enfin réouvrir sa boutique. Pour l'instant, elle ne vend que grâce au click and collect. Brigitte Rouach a vu son chiffre d'affaires baisser de 40% sur ces six derniers mois ; alors, ouvrir le dimanche est une nécessité pour cette gérante indépendante.

Des syndicats favorables à ces ouvertures dominicales

"Sachant que je travaille six jours sur sept, sans repos, donc là, ça veut dire plus de repos. Mais c'est le prix à payer pour essayer de s'en sortir", relativise la commerçante. Certains syndicats sont favorables à ces ouvertures dominicales, sous condition de respect du volontariat des salariés et des compensations, et si la période est limitée dans le temps. Le gouvernement indique que ces autorisations seront accordées uniquement pour les week-ends de fin mai et du mois de juin.