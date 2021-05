Déconfinement : les commerçants préparent leurs vitrines

Le 19 mai prochain, la boutique de Fabienne Commault, située dans le centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), pourra à nouveau accueillir des clients. La réouverture se fera avec un protocole sanitaire strict, qu'elle devra respecter, à commencer par la jauge de clients. "Moi, j'ai une boutique de 72 mètres carrés, donc on a le droit à une personne pour huit mètres carrés. Ça me permet de recevoir neuf personnes en même temps, ce qui pour moi est très bien", explique la commerçante.

Repenser l'organisation de la boutique

Pour être dans les règles, elle doit repenser l'organisation de sa boutique, notamment lors des jours de grande affluence. "En temps normal, j'ai deux cabines, et comme il y a beaucoup de monde le samedi, on a pensé à créer une troisième cabine d'appoint pour que ce soit le plus rapide, le plus efficace, et pour perdre le moins de chiffre d'affaires possible le samedi après-midi", explique la commerçante.