Charente-Maritime : port du masque obligatoire dans certains marchés de l’Île-de-Ré

Ceux qui franchissent le pont du 14 juillet pour des vacances sur l’Île-de-Ré sont prévenus. Le masque est désormais obligatoire sur certains marchés, comme à la Couarde-sur-mer. Certains ne sont pas au courant, et improvisent. "J’avais pas de masque, du coup j’avais un foulard dans mon sac pour me protéger le visage", explique une passante. Sur le marché, les habitants sont au touche-à-touche. Une affluence inhabituelle pour un mois de juillet.

Pas de verbalisation

Le maire de la Couarde a donc décidé de prendre un arrêté, sans verbaliser pour l’instant. "On ne peut pas mettre un placier derrière chaque personne en disant ‘écartez-vous, vous êtes plus de dix’. La sécurité des gens prévalant par rapport au reste, on est dans l’ordonnance qui dit effectivement que si le mètre ne peut pas être respecté, il faut imposer le masque, c’est le cas dans le métro", explique-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT