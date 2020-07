Au marché. Les Halles des Sables d'Olonne

Tout au long de l'été, franceinfo vous fait visiter les marchés de nos régions. Après la Bretagne, direction la Vendée, et on part plus précisément, au marché des Halles centrales des Sables d'Olonne, ville très touristique, surtout pendant l'été.

Manon Klein franceinfo Radio France Marché aux Halles centrales des Sables d'Olonne (MANON KLEIN / RADIO FRANCE / FRANCEINFO) Les Halles des Sables d'Olonne qui abritent le marché central sur deux étages, font partie des monuments les plus visités de cette ville. En 2018, dans l'agglomération, le tourisme représentait près de 6 000 emplois, soit 360 millions d'euros de chiffre d'affaire annuel. Un marché authentique, avec une architecture à la Eiffel, une décoration étonnante ; on a l'impression de faire un voyage dans le temps quand on entre dans ces Halles. Les vacanciers viennent découvrir des spécialités locales comme la troussepinette Manon Klein s'est arrêtée en extérieur, dès l'entrée du marché, sur une petite boutique, une épicerie, celle de Cathy Marion, elle travaille avec l'une des plus vieilles distilleries de Vendée, la maison Vrignaud, fondée à Luçon en 1812 par Henri-Aimé Vrignaud. À cette époque, le port de commerce de Luçon est florissant et les navires débarquent des fruits, plantes et épices venant du monde entier. Cathy vend du vinaigre, des spiritueux, de la confiture, une épicerie où vous trouverez aussi de la troussepinette, cet apéritif typiquement vendéen qui était autrefois fabriqué clandestinement. La troussepinette, c'est un apéritif local aux épines noires, qu'on recueille d'un buisson et qu'on laisse macérer dans le vin rouge ; la troussepinette en Vendée, c'est comme la sangria en Espagne, faut goûter, c'est une grosse vente l'été...