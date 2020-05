Ascension : ruée sur les plages

A Bray-Dunes (Nord), près de Dunkerque, c’est à cheval que les patrouilles se font. L’accès aux dunes est autorisé, mais à condition de rester en mouvement. « Les dunes sont rouvertes à la promenade mais nous n’avons pas le droit de rester statique ni de pique-niquer sur les dunes », indique Marc Gournelon, garde équestre.

A Valras (Hérault), près de Béziers, les gendarmes patrouillent les pieds dans l’eau. Se baigner est autorisé mais ici aussi il faut respecter les consignes sanitaires, les serviettes posées sur la plage sont interdites. En Corse, sur la plage de Marinella, à Ajaccio, depuis hier il est à nouveau possible de poser sa serviette. Un moment que certains attendaient depuis longtemps. De plus en plus de plages sont désormais accessibles, mais les maires peuvent décider d’interdire à nouveau leur accès.

