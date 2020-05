Déconfinement : une rentrée à petits pas dans les écoles

C'est une rentrée un peu spéciale pour les élèves de maternelle d’une école située à Piney dans l’Aube. Ils découvrent un nouveau protocole avec des distances marquées au sol et un agent d’accueil masqué. Les mesures de sécurité rassurent les parents d’élèves qui sont parfois un peu tendus. “Je ne peux pas vous dire qu’il n’y a pas d’inquiétude du tout, maintenant on a confiance en l’équipe éducative, on va voir ce que les semaines à venir vont donner”, explique une mère de famille.



Les élèves ont droit à un cours pour apprendre les gestes barrières

Dès leur arrivée, les élèves sont guidés par la maîtresse qui leur indique des panneaux et leur demande de se laver les mains. Pour ce jour de reprise, les élèves ont droit à un cours pour apprendre les gestes barrières. “Ils ont l’air de bien s’adapter. Après le fait qu’il n’y ait que sept élèves pour le moment, ça aide aussi à pouvoir respecter les contraintes et les nouvelles règles”, confie Sophie Boudot, professeure des écoles.

