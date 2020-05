Déconfinement : une plate-forme "dédiée et adaptée" mise en place par La Poste pour permettre aux PME-TPE de s'équiper en masques

Cette plate-forme dévelopée par la filiale numérique du groupe permet aux entreprises de moins de 50 salariés d'acheter des masques certifiés.

Deux millions de masques en tissus lavables 20 fois, répondant aux normes de l'AFnor, sont en stock au centre de préparation : La Poste a spécifiquement mobilisé une centaine de salariés sur cette plate-forme, montée en trois semaines pour distribuer des masques grand public, dans le cadre du soutien aux TPE et PME.

A partir du 2 mai, les TPE et les PME intéressées peuvent passer commande sur masques-pme.laposte.fr, mis en place avec le réseau des chambres de commerce et les chambres de métiers et de l’artisanat. Les masques seront livrés en Colissimo, à partir de lundi. Olivier Vallet, directeur de Docaposte, la filiale commerciale numérique de La Poste : "Ce qui est recherché, c'est la capacité pour les entreprises qui ne sont pas dotées de service achat ou de service logistique, notamment les TPE et PME, de commander très vite et de disposer très rapidement de stocks de masques, pour participer à la reprise économique, et d'accompagner le déconfinement progressif."

Les grandes entreprises peuvent, par leurs services achat et logistiques, s'approvisionner. Mais pour des TPE et PME qui n'ont pas forcément toute l'organisation, il était nécessaire d'avoir un canal d'approvisionnement dédié et adapté.Olivier Vallet, Docaposteà franceinfo

Vendu par paquets de 40, chaque masque revient à 2,30 euros pour les TPE et PME, livraison comprise. Un prix dans l’ordre de ceux qu’annoncent les grandes surfaces. Concrètement, les entreprises peuvent se connecter et s'identifier avec leur numéro Siret sur la plateforme, et passer leur commande de masques. Les entreprises de 10 à 49 salariés auront la possibilité de passer commande dès le 2 mai, les entreprises de moins de 10 salariés à partir du lundi 4 mai. Le paiement se fait directement en ligne et c'est La Poste qui assure la préparation des commandes. Et la livraison, bien sûr.