Déconfinement : un "tarif spécial" pour le retour des étudiants en outre-mer sera proposé à partir du 1er juin

Le ministère des Outre-mer précise que ce dispositif concernera les Antilles, la Guyane et La Réunion.

Des billets aller-simple à partir de 342 euros pour les Antilles, 414 euros pour la Guyane et 460 euros pour La Réunion. Le ministère des Outre-mer a annoncé, dimanche 17 mai, la mise en place d'un "tarif spécial négocié avec Air France et Air Austral" pour les étudiants des régions et des départements ultramarins qui souhaiteraient rentrer chez eux entre le 1er juin et le 31 août.

Les réservations seront ouvertes à partir de lundi mais "des délais seront éventuellement nécessaires pour bénéficier de ce tarif", précise le ministère, car "les vols restent réduits".

Concernant Mayotte, où le déconfinement a été repoussé, la possibilité de mettre en place un tarif spécial "sera étudiée lorsque la situation sanitaire sur place le permettra". Le ministère ne précise pas si un dispositif similaire est à l'étude pour les collectivités d'outre-mer comme la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie.