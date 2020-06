Déconfinement : un premier week-end apprécié des Français

Fini la tranquillité, les mouettes doivent désormais partager l’espace. À Dinard (Ille-et-Vilaine), le marché, les restaurants et leurs terrasses ont retrouvé leurs clients. De quoi redonner le sourire aux commerçants. Direction le sud, à Argelès-sur-Mer, où le soleil est au rendez-vous. Les campings accueillent leurs premiers clients, sans oublier d’appliquer les gestes barrières.

Les campings tentent de rattraper leur manque à gagner

Autour de la piscine, les transats sont espacés de 1,5 m et la capacité d’accueil a été revue à la baisse. Après 8 heures de route et enfin à plus de 100 km de leur domicile, Rolande et Joël viennent d’arriver. Ils sont ravis de retrouver leur mobil-home. D’habitude, ils viennent dès le mois d’avril. La saison commence bien, les clients sont de retour, mais les gérants auront du mal à rattraper le manque à gagner du printemps.

