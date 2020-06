Déconfinement : premier week-end de liberté pour la population

Samedi 6 juin débute le premier week-end de liberté depuis le début du confinement, la population n'est plus soumise à une restriction de déplacement à 100 kilomètres autour de son domicile. Et même si la météo n'est pas toujours au rendez-vous, peu importe, les promeneurs sont de sortie. À Palavas-les-Flots (Hérault), sept jeunes filles de Grenoble (Isère) profitent de ce retour à la normale pour enterrer une vie de jeune fille. Plus loin, une maman de la Loire est ravie de voir le soleil poindre en guise de cadeau de la Fêtes des mères.

"Ça fait du bien au moral"

Et malgré la température fraîche, les baigneurs n'ont pas froid aux yeux. Du côté des glaciers, l'activité a aussi repris, pour leur plus grand bonheur. "Ça fait très plaisir de revoir du monde et de pouvoir servir", confie une serveuse. À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), malgré la pluie, les visiteurs sont de retour dans La Cité corsaire. "Ça fait du bien pour le moral. Ça dépayse", assure un promeneur.

