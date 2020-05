Déconfinement : "Tout est prêt depuis plusieurs jours", assure la direction du réseau des transports lillois

Si l'offre de transport est passée à 70%, le télétravail reste vivement encouragé, rappelle le directeur général d'Ilévia.

"Tout est prêt depuis plusieurs jours", assure Gilles Fargier, directeur général d'Ilévia, le réseau des transports lillois lundi 11 mai sur franceinfo. "Nous sommes à l'oeuvre et l'ensemble des équipes sont mobilisées. Encore ce week-end, plus de 20 000 stickers ont été posés, soit dans les stations, soit dans l'ensemble des matériels roulants", détaille-t-il.

>> Coronavirus : suivez la première journée du déconfinement en direct.

Gilles Fargier rappelle cependant, qu'il "est important de poursuivre le télétravail et surtout d'éviter les heures de pointes".

Le 8h/9h sera notre test ce matin. Habituellement, nous avons 750 000 personnes. Nous espérons ne pas en avoir plus de 150 000 aujourd'hui. Gilles Fargier, directeur général d'Ilévia, le réseau des transports lilloisà franceinfo

"Nous sommes passés d'une offre de 30% à 70%, présente Gilles Fargier. Et nous allons surveiller tout au long de la journée et cette semaine, pour mettre en place les adaptations qui seront nécessaires. Nous avons déployé un peu plus de 300 personnes sur le terrain pour surveiller et aider à la circulation et à la régulation, mais surtout pour faire remonter l'information en temps réel, pour pouvoir s'adapter face aux situations que nous pourrions rencontrer", insiste le directeur général d'Ilévia.

Des distributeurs de masques payants en gare

Si un passager ne porte pas de masque "nos contrôleurs, les polices municipales, la police nationale et le STC, la police chargée des transports chez nous" seront chargés de lui rappeler la loi. "L'ensemble de ces forces sont mobilisées à partir de ce matin et on travaille effectivement en coopération pleine et entière pour rappeler ces gestes barrières, le port de masque. On conseille d'avoir aussi avec soi du gel hydroalcoolique, même si vous pouvez en trouver dans les stations principales. Pour ceux qui n'auraient pas pu acheter de masques ces derniers jours, vous en trouverez dans les distributeurs en gare. Ils sont payants, ce sont des masques grand public et vous trouverez aussi du gel hydroalcoolique".