DIRECT. Suivez le déconfinement en France, lundi 11 mai, dans les transports, au travail et dans les écoles après l'épidémie de coronavirus

Ce qu'il faut savoir

C'est le premier jour d'une nouvelle phase ! Lundi 11 mai, les Français sont autorisés à sortir de chez eux. Depuis le 17 mars, la France vivait un confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Celui-ci est désormais levé, mais sous certaines conditions. Une journée à suivre en direct sur franceinfo, avec nos envoyés spéciaux sur le terrain.

Retour au travail, dans les commerces et dans les transports... Qu'est-il à nouveau possible de faire ? Les déplacements sont à nouveau autorisés dans un périmètre de 100 km autour de son domicile, les commerces peuvent reprendre leur activité (mais pas les restaurants ni les cafés), les transports sont accessibles en portant un masque et, dans certaines circonstances, avec une attestation.

Les écoles rouvrent leurs portes mais n'accueillent pas tous les élèves. "Près de 86%" des 50 500 écoles de France doivent rouvrir à partir de lundi, selon Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale. Elles accueilleront "plus de 1,5 million d'enfants", sur un total de 6,7 millions scolarisés en maternelle et élémentaire. La majorité poursuivra l'école à la maison.

Des départements en rouge et en vert. Les autorités ont dévoilé, jeudi 7 mai, une carte de France bicolore sur laquelle les départements sont classés selon plusieurs critères sanitaires. Quatre régions (Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) et 32 départements au total, dont Mayotte, sont classés "rouge" en raison de la circulation toujours rapide du virus et du risque de saturation des hôpitaux.

Plus de 26 000 morts. L'épidémie de coronavirus a fait 26 310 morts en France depuis début mars. Ces derniers jours, le bilan de la direction générale de la santé indique une décrue du nombre quotidien de décès et d'entrées en réanimation. Mais les autorités appellent à la plus grande prudence avec le déconfinement. Car si l'épidémie faiblit, le virus continue de circuler faute de traitement ou de vaccin.