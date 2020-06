Déconfinement : tous les billets de train de nouveau mis en vente

Mardi 2 juin, avec la deuxième phase du déconfinement, la règle d’un siège sur deux dans les TGV est terminée. Pourtant, dans un train en direction du Croisic (Loire-Atlantique), il y a peu de monde dans les wagons. Hormis les couples, tous les passagers avaient une place isolée, mais le retour à la normale est bienvenu. Dans les prochains jours, davantage de billets seront mis en vente, pour atteindre 100% de l’offre à partir de la fin du mois de juin. Une montée en puissance pour la SNCF qui espère parvenir à 50% de la fréquentation habituelle.

Inciter les Français à voyager en train

D’ici la fin du mois de juin, la totalité des TER et des TGV seront remis sur les rails pour les départs en vacances. Le port du masque est obligatoire, mais certains usagers restent prudents. "J’ai réservé mon voyage en première classe, en pensant que les sièges étaient un peu plus larges et espacés", explique une passagère. Pour inciter les Français à prendre le train cet été, la SNCF assure que tous les billets sont échangeables, remboursables et annulables sans frais jusqu’au 31 août.



Le JT

