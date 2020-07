Déconfinement : toujours pas de date de réouverture pour les discothèques

Depuis le déconfinement, les établissements de nuit n’ont pas pu rouvrir. Le temps de la fièvre du samedi soir semble bien loin. 25 000 emplois sont en jeu. Mais la profession estime avoir été entendue par le gouvernement, mercredi 1er juillet. En attendant, les discothèques s’organisent comme elles peuvent. Pour pouvoir ouvrir, des boîtes de nuit se sont notamment transformées en restaurant.

Une réouverture partielle bientôt autorisée ?

Les clients sont conquis, mais s’impatientent de pouvoir faire la fête. "On est très nostalgiques quand on voit la piste toute vide alors que normalement on allait danser", explique une cliente de passage. Si les Français ont soif de fête, le gouvernement n’a toujours pas donné son feu vert pour une réouverture des 1600 établissements. Une autorisation partielle pourrait être accordée : pas de piste de danse, mais les clients pourraient danser autour de leurs tables.

