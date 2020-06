Déconfinement : réouverture progressive des hôtels en France

L’heure est aux répétitions à l’Hôtel du Golf, à Deauville (Calvados). Alors que l’établissement s’apprête à rouvrir ses portes, le personnel se prépare en simulant plusieurs situations. Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, les employés doivent maîtriser les nouvelles règles mises en place : distanciation, gel hydroalcoolique, port du masque, etc. À Honfleur, un hôtel a quant à lui pris la décision de ne plus laisser un objet à disposition s’il n’est pas possible de le désinfecter.

Attirer une clientèle française

La question reste de savoir si les clients vont finir par répondre présent. Les professionnels craignent une baisse des visites habituelles et espèrent donc attirer d’autres types de personnes. "On a forcément une clientèle internationale qui est moins présente par rapport aux mesures qui ont été prises, et notamment la fermeture de certaines frontières. Mais on a bon espoir aussi que la clientèle française soit peut-être plus présente dans notre région", prévoit Frédéric Bessonneaud, directeur de l’Hôtel du Golf.

