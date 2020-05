Déconfinement : première journée à profiter des parcs rouverts

Ils s’étaient donnés rendez-vous dès l’ouverture dans la matinée du samedi 30 mai. Plusieurs Parisiens se sont empressés de retourner dans les parcs et jardins qui ont rouvert leurs portes. C’était l’une des grandes annonces de la deuxième phase du déconfinement. Si les sportifs étaient les premiers à se rendre sur place, ils ont vite été imités par des familles voulant profiter du soleil.

Un soulagement pour les familles

"On a attendu ça trop longtemps. Quand on est dans un appartement où on a ni balcon, ni jardin, ni terrasse, on est content qu’au bout de la rue, ça ouvre", se réjouit une passante. Certains organisent une partie de football, d’autres se rafraîchissent et s’arrosent avec des pistolets à eau. Ce retour à l’air libre est une vraie bouffée d’air frais pour les enfants. "Ça manquait parce qu’ils ne se dépensaient pas beaucoup dans la journée donc ils avaient du mal à trouver le sommeil le soir. Là, on espère qu’ils vont bien dormir ce soir", confie un père de famille.

