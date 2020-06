Déconfinement : les restaurant soulagés de rouvrir, mais pas encore remplis

Lundi 15 juin, dans le quartier Saint-Paul à Paris, d’où s’exprime en direct lundi soir la journaliste de France Télévisions Pauline Coiffard, des Parisiens sont venus manger dans les restaurants qui ont rouvert lundi matin sans restrictions. Beaucoup de clients ont mangé en terrasse en début de soirée et pour le symbole des clients ont demandé une table à l’intérieur. L’ambiance était festive.

Manque de clients étrangers

Un restaurateur a accueilli "avec plaisir" la nouvelle de la réouverture. D’autres sont dans une situation plus difficile. Ils ont été pris de court. "Il n’y a pas forcément de changement parce que tout le monde fait pas mal de clientèle étrangère en fait et il n’y en a plus à Paris ou très peu. Il faudrait que les musées et les choses qu’on peut visiter à Paris rouvrent pour que les gens puissent revenir", confie Morgan Guillemot, responsable du restaurant Au Bourguignon. "Il faut s’organiser. Les fournisseurs ne sont encore tous au rendez-vous. Il faut faire des réparations. Je serai vraiment prêt dans deux ou trois jours", affirme Serge Courtinat, patron du restaurant Au petit Thaï.

Le JT

Les autres sujets du JT