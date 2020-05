Déconfinement : les écoles aménagent leurs locaux pour recevoir les élèves

Il est difficile à ce stade de prévoir combien d'enfants seront reçus à l'école à le 11 mai. Les maires, élus et directeurs d'école sont en pleine organisation. Il faut faire preuve de pragmatisme et parfois d'inventivité pour adapter les locaux pour coller aux règles sanitaires. À Belloy-sur-Somme (Somme), une institutrice terminait la mise en place de la classe, mardi 5 mai. "On est en train de distancer les élèves pour qu'ils soient tous à 1 m, voire 1,5 m", explique Sylvaine Ferron. Seuls dix élèves prendront place au moment du retour à l'école. Avant de rentrer en classe, la température de chaque enfant sera prise.

Chaque enfant aura son matériel

Dans une école rivée d'Alençon, dans l'Orne, chaque groupe restera séparé des autres. Les repas seront pris en classe et les récréations décalées. "Chaque enfant pourra prendre sa boite, avec le matériel qu'il aura pour la journée", détaille Valérie Roustel, cheffe d'établissement. Dans la cour, des marquages au sol seront dessinés afin de mettre les enfants à bonne distance au moment de se mettre en rangs.

