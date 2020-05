Déconfinement : les cérémonies religieuses à nouveau autorisées

Les gestionnaires des lieux de culte et organisateurs des cérémonies devront toutefois s'assurer que les fidèles respectent les gestes barrières et la distanciation physique, portent un masque et se désinfectent les mains.

Une fidèle masquée dans une église de Narbonne (Aude), le 20 mai 2020. (MAXPPP)