DIRECT. Déconfinement : les nouveaux conseils municipaux entrent en fonction, la pandémie ralentit encore en France

Voici le dernier point sur l'actualité de la journée.

• #CORONAVIRUS La baisse du nombre de malades du coronavirus hospitalisés en réanimation s'est poursuivie aujourd'hui. Santé Publique France a par ailleurs indiqué sur son site que 74 décès supplémentaires avaient été enregistrés depuis hier.

• #CORONAVIRUS Une étude de la revue médicale The Lancet (en anglais) apporte une "preuve statistique robuste" que l'hydroxychloroquine et la chloroquine promus en France par le professeur Raoult ne fonctionnent pas et sont même dangereuses.

• #MUNICIPALES Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin. Mais avec des précautions sanitaires particulières. Et si l'épidémie repart, le scrutin pourra être reporté jusqu'en janvier 2021 au plus tard.

• #PAKISTAN Un Airbus A320 de Pakistan International Airlines avec une centaine de personnes à son bord s'est écrasé sur un quartier résidentiel de Karachi, dans le sud du pays. Il y a au moins 80 morts.

Ce direct reprendra à 9 heures.