Déconfinement : les balades en forêt autorisées à partir du 11 mai partout en France

Pour retrouver l'accès à l'immensité, aux odeurs et aux bruits des sous-bois, il n'y a plus que quelques jours à tenir. Marcher en forêt sera autorisé à partir du 11 mai, dans les départements en rouge et en vert. Dans un massif près de Rennes (Ille-et-Vilaine), la forêt est déserte. Un couple de promeneurs se contente d'une promenade en lisière. "On a besoin de se promener, ça change les idées", explique le couple.

Certains promeneurs ne respectent plus l'interdiction

Dans le plus grand massif forestier d'ile de France, près de Fontainebleau (Seine-et-Marne), certains promeneurs ne respectent déjà plus l'interdiction. Pour tous les riverains, pouvoir bientôt renouer avec la nature qui borde leur commune. Le maire de Fontainebleau a longtemps réclamé cette réouverture. Les préfets pourront prendre des arrêtés pour fixer des restrictions de temps ou de type d'activité selon les massifs.









