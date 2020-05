Coronavirus : découvrez la carte de France du déconfinement du dimanche 3 mai

Le coronavirus a causé 135 décès supplémentaires en 24 heures en France, a annoncé dimanche le ministère de la Santé, tandis que le nombre de départements en vert sur la carte du déconfinement continue d'augmenter.

De plus en plus de vert. Dimanche 3 mai, le ministère de la Santé a dévoilé la carte de France provisoire du déconfinement actualisée avec de nouvelles données. La carte de synthèse comporte le même nombre de départements rouges : 32. En revanche, il y a davantage de départements qui passe de l'orange au vert. Après la région Paca samedi, c'est au tour du Gers, de la Loire-Atlantique et de la Mayenne, dimanche, "grâce à une diminution de la circulation active du virus", avec une "proportion de passage aux urgences pour suspicion de Covid-19 inférieure à 6%", indique le ministère.

Ainsi, il y a 19 départements orange (contre 22 samedi et 28 vendredi) et 50 en vert (contre 47 samedi et 41 vendredi), alors qu'au total, 24 895 personnes sont mortes en lien avec le coronavirus depuis le 1er mars, dont 15 583 dans les hôpitaux et 9 312 dans les établissements médico-sociaux, selon la Direction générale de la santé.

La carte du déconfinement le 3 mai 2020. (DGS / FRANCEINFO)

Carte des tensions hospitalières le 3 mai 2020. (DGS / FRANCEINFO)

La carte de la circulation active du virus le 3 mai 2020. (DGS / FRANCEINFO)

Les départements verts pourront organiser à partir du 11 mai un déconfinement plus large que les autres. Ceux en orange (une catégorie provisoire) ne présentent qu'un seul des deux critères favorable. Le 7 mai, ne resteront que deux catégories - vert et rouge - qui détermineront le niveau de relâchement des restrictions mises en place depuis le 17 mars.