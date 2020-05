Déconfinement : le gouvernement "imagine pouvoir ouvrir un certain nombre d'événements culturels à partir de juin", affirme Franck Riester

Un certain nombre de salles et de salles de cinéma vont "peut-être" pouvoir rouvrir, a aussi indiqué le ministre de la Culture vendredi 15 mai.

"Il y a encore des lieux culturels qui ne sont pas ouverts, on travaille à leur réouverture en lien avec les professionnels concernés", a assuré le ministre de la Culture Franck Riester vendredi 15 mai sur France Bleu Orléans, avant de visiter une librairie, la médiathèque et le musée des Beaux-Arts d'Orléans. "On fera un point fin mai, si on peut aller plus loin dans le déconfinement en fonction de l'évolution du virus et de l'épidémie, particulièrement dans les zones vertes."

Franck Riester a ajouté que le gouvernement "imagine pouvoir ouvrir un certain nombre d'événements culturels à partir de juin, peut-être en certain nombre de salles, peut-être les salles de cinéma début juillet". "En tout cas on y travaille et tout ça sera décidé fin mai pour une ouverture progressive en respectant des consignes spécifiques soit pour les concerts, soit pour le théâtre, soit pour les salles de cinéma", a ajouté le ministre. Il a rappelé que pour tout événement accueillant plus de 5 000 personnes, il faudra attendre au moins la fin du mois d'août.

"La culture n'est pas la grande oubliée", selon le ministre

Le ministre de la Culture s'est voulu lucide mais optimiste : "Il faut qu'on s'habitue à vivre avec le virus, il faut que les visiteurs et puis les équipes qui travaillent dans le musée se protègent. Pour autant, on voit bien qu'il y a une envie très forte de nos compatriotes de retrouver les lieux culturels qu'ils apprécient à commencer par les musées."

Alors que des acteurs de la culture se plaignent de ne pas être assez aidés par le gouvernement pendant cette crise économique, le ministre a assuré que "la culture n'est pas la grande oubliée, la culture est la priorité du président, de moi-même, nous sommes mobilisés". Emmanuel Macron a présenté, le 6 mai, un plan pour la culture.

Il y a encore des gens qui ne sont pas avec une solution opérante.Franck Riester, ministre de la Culturesur France Bleu Orléans

Certes "il y a encore des problèmes, a admis Franck Riester, on continue d'avancer, de trouver des solutions, on essaie de se projeter en accompagnant la reprise et en donnant des projections à tous ces acteurs de la culture", comme par exemple en aidant les tournages de fiction et de cinéma et en faisant des commandes artistiques.